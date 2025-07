Cony Stipicic explica: ¿Hay polémica entre el presidente Boric y la FACH?

El caso de narcotráfico al interior de las FFAA, en donde militares han sido sorprendidos transportando sustancias ilícitas, pareció tensar durante un momento la relación entre la Fuerza Aérea (FACH) y la presidencia. Esto luego de que el presidente Gabriel Boric le pidiera al jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el general Hugo Rodríguez, entregar todos los datos del caso a la Fiscalía de Tarapacá, ya que esta estaba llevando una investigación amplia al respecto.

Posteriormente, al ser consultado por la reunión con el mandatario, el general Rodríguez señaló: “El Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de Justicia. Claro, es superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”. Su declaración sugirió una posible pugna entre La Moneda y la FACH, en donde fuerzas políticas interpretaron las palabras de Rodríguez como un desafío a la justicia civil.

Sin embargo, fue el propio presidente Boric quien le puso paños fríos a la situación, revelando más tarde: “Me escribió durante la noche para señalarme que él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo”. Además, el mandatario aclaró que no hay ninguna tensión con la FACH y con las Fuerzas Armadas en general: “En un comienzo se había negado esa información. Hoy día esa información, después de la reunión, la tiene la Fiscalía de Tarapacá. Eso a mí es lo que me importa. Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas… Yo tengo plena confianza en el comandante en jefe de la Fuerza Aérea”.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, dijo después que la confusión se dio porque el ministro de Seguridad, Luis Cordero, utilizó la palabra ‘instruir’ para referirse a la orden que dio el presidente Boric, cuando en realidad se refería a otra cosa: “Entregar antecedentes para que la Fiscalía dispusiera, no para traspasarle el caso”.

