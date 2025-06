Juan Manuel Astorga y la verdad detrás de los bombardeos ordenados por Donald Trump a Irán

El ataque directo de las fuerzas de los Estados Unidos a supuestos centros de enriquecimiento nuclear de Irán tensó al mundo ante la amenaza de una posible Tercera Guerra Mundial.

La decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de bombardear 3 puntos en el país de Medio Oriente no solo lo enfrentó con su propia clase política (que apuntó a que tomó una decisión inconstitucional al ordenar un acto de guerra sin consultar al Congreso), sino que también marca el involucramiento directo de la economía más grande del mundo en la arremetida militar que inició Israel la semana pasada.

¿Por qué? Acorde a Trump, y repitiendo la versión de las autoridades israelíes, Irán estaba a ‘días’ de completar un arma nuclear, lo que iría en contra de todas las convenciones internacionales. Sin embargo, nuestro Juan Manuel Astorga analizó otro motivo que podría haber tenido el mandatario de EEUU: Derrocar al régimen islámico que se inició con la revolución iraní de 1979, crítica de los Estados Unidos y acusada de apoyar y financiar a distintas organizaciones vinculadas al terrorismo internacional.

Considerando que, durante su campaña, Trump aseguró ser la ‘opción por la paz’ en Estados Unidos y que a diferencia de sus antecesores no involucraría a su país en guerras del Medio Oriente, su decisión le ha valido numerosas críticas. Una de ellas vino del presidente de nuestro país, Gabriel Boric, quien twiteó la misma noche de los bombardeos para acusar a EEUU de violar el Derecho Internacional y atacar centrales nucleares. Si bien Astorga asegura que no hay duda de lo primero, califica la información del mandatario como imprecisa y lo critica por ‘apresurarse’ a dar una opinión que podría tensar nuestras relaciones con Norteamérica. Ese mismo argumento fue utilizado por la oposición, desde Chile Vamos a Republicanos, que llamaron al presidente de nuestro país a no pronunciarse sobre la situación internacional.

