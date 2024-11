Juan Manuel Astorga critica reacción de la oposición ante denuncia contra Boric

En una nueva Editorial Infinita, el conductor de Ahora Es Cuando, Juan Manuel Astorga, abordó la reacción que tuvo la oposición ante la denuncia interpuesta el 6 de septiembre por una mujer en contra el presidente Gabriel Boric, por hechos que habrían ocurrido hace diez años atrás.

Desde la oposición acusaron al Gobierno de haber manipulado el resultado de las elecciones por ”ocultar” la denuncia por acoso sexual contra el Presidente.

Al respecto, Astorga expresó que “aquí pareciera que en política todo sirve para tratar de ganar un voto más, no puede ser, no es posible. Si esto no se divulgó antes y la razón fue precisamente guardárselo para que esto no afectara las elecciones, creo que era lo correcto de hacer”.