Editorial de Juan Manuel Astorga | Caso Hermosilla: Los Juegos del Poder

En una nueva ‘Editorial Infinita‘, el conductor de ‘Ahora Es Cuando’, Juan Manuel Astorga, se refirió al denominado Caso Audios o Caso Hermosilla, que involucra al reconocido abogado Luis Hermosilla -quien actualmente está siendo formalizado por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios- y que deja en evidencia una red de poder e influencias que ha permeado a la sociedad chilena.

“Cuando el poder se viste de abogado, la verdad amenaza con perder su rumbo. En un país donde la justicia debiera ser siempre el pilar de la democracia, la formalización de Hermosilla terminó por confirmarnos algo que, en todo caso, hace rato que sabíamos: que en Chile existe una red de influencias y también de poder que ha permeado hasta los niveles más altos de la sociedad”, comenzó diciendo Astorga.

Dicho lo anterior, enfatizó en que “su situación no es sólo una cuestión de potenciales ilegalidades, es un síntoma de un sistema que ha permitido que personas como él acumulen un poder peligroso. Hoy, Hermosilla enfrenta acusaciones que revelan un laberinto de conexiones que dejan en evidencia las peores prácticas de quienes -bajo la fachada de la legalidad- acumulan influencia y riqueza a costa del bien común. No lo digo yo, sino la Fiscalía que lo acusa y el propio Hermosilla lo deja en claro con su voz en el famoso audio que destapó este caso”.

Al analizar lo ocurrido, el conductor de ‘Ahora Es Cuando’ apuntó a que “si algo ha quedado claro en todo esto, es que Luis Hermosilla no era sólo un abogado, era el tejedor de un sistema donde la influencia y los vínculos son tan poderosos como la ley misma. Alguien que parecía creer que cuando tienes tantos amigos poderosos no necesitas ganar casos con méritos legales, ¿Cuántos otros Hermosilla hay por ahí? Chile no puede permitirse el lujo de dejar que la duda sobre la integridad de sus instituciones siga creciendo”.