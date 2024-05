Juan Manuel Astorga a Daniel Jadue: “Lo emplazo abiertamente a que nombre cuáles son los medios que han participado de un montaje”

Este miércoles 29 de mayo, se dio inicio a la audiencia de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusado de los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, en el marco del caso Farmacias Populares. En medio de su llegada al Centro de Justicia de Santiago, marcada por el caos a raíz de la convocatoria a manifestaciones, el jefe comunal expresó “estoy feliz de poder empezar mi defensa y terminar con el montaje que entre los medios y la fiscalía han hecho”.

En su Editorial Infinita, nuestro conductor Juan Manuel Astorga emplazó abiertamente al alcalde Daniel Jadue (PC) a que “nombre cuáles son los medios que han participado de un montaje para que usted haya terminado formalizado (…) ¿Cuál es el montaje? Me encantaría saber”.

Tomando en cuenta los antecedentes del caso por el cual se le investiga, el conductor de ‘Ahora es Cuando’ cuestionó “¿Fue la Fiscalía la que convenció a un ejecutivo de Best Quality a que se autodenunciara ante el Ministerio Público para decir que usted le pidió un aporte para el Partido Comunista de Recoleta, a cambio de mantenerlo como proveedor de Archifarp y de la futura Asociación Chilena de Supermercados? ¿Fueron los medios lo que inventaron esa historia? ¿Los medios crearon ese personaje? ¿Los medios fueron a buscar a ese ejecutivo para decirle que se autodenunciara?”.

Siguiendo con lo anterior, expresó que “la historia nos ha demostrado cómo los partidos comunistas que gobiernan en el mundo, limitan absolutamente la libertad de expresión y, por lo tanto, controlan los medios de comunicación. Es cosa de ver lo que ocurre en Nicaragua, Venezuela, ni hablar de países como China o Corea del Norte”. En ese sentido, aseguró que “son los partidos comunistas los que podrían estar, en la historia generando montajes informativos, no los medios de prensa”.

En otro punto, a propósito de la caótica llegada de Jadue al Centro de Justicia de Santiago, Juan Manuel manifestó que “si usted me quiere decir que a través de los medios se ha ejercido una presión a los fiscales para que usted termine formalizado, la verdad es que lo que usted hizo ayer, llevando esta cantidad de personas, al estilo de algunos como Bolsonaro o Trump, para presionar al Poder Judicial, es allí donde queda en evidencia quién es el que intenta ejercer presión”.

Por último, respecto de la declaración del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien advirtió que “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”, ante lo cual el presidente del PC, Lautaro Carmona, respondió que no había ninguna presión y que no era “barrista de nada”, nuestro conductor destacó que “esto estaba orquestado, la verdad no pinta bien para la imagen de Chile, para la institucionalidad y no pinta bien que el presidente de un partido del oficialismo, es decir, que forma parte del Gobierno, que representa a uno de los tres poderes del Estado, en la práctica esté validando el cuestionamiento a otro poder del Estado”.