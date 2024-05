Juan Manuel Astorga por CAE: “El sentido del mensaje puede ser erróneo, ‘deje de pagar en algún momento le van a condonar’ y eso tiene un grado de injusticia”

En su Editorial Infinita, nuestro conductor Juan Manuel Astorga abordó el debate en torno a si hay que condonar o no el Crédito con Aval del Estado, a raíz del anuncio que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre que el Gobierno presentará un proyecto del CAE y el financiamiento de la educación superior en el mes de septiembre. Tras esto, diversas figuras del mundo político y empresarial salieron a respaldar o criticar la futura medida, instalando la interrogante de si contemplaría una condonación universal.

Sobre esto, Juan Manuel Astorga puso en contexto la discusión, remontándose a la creación del crédito y la realidad de muchos chilenos, donde acceder a la educación superior era casi imposible por los costos que implicaba, lo que posteriormente derivó en el surgimiento de movimientos estudiantiles.

Ahora, tomando en cuenta la situación actual en nuestro país, en donde la deuda supera los 11.900 millones de dólares, la pregunta es “¿Por qué condonarle a unos y no a otros?”. Al respecto, nuestro conductor de ‘Ahora es Cuando’ planteó “¿Por qué es una promesa de campaña? bueno, podría ser una respuesta; ¿La gente dejó de pagar una vez que vio que el candidato que gana la presidencial era el que prometió condonar el CAE?; ¿El presidente Boric va a poner más énfasis en modificar este sistema y mejorarlo, más allá de lo que lo mejoró Sebastián Piñera, o en la condonación para hablarle a su propio sector político?”.

Asimismo, destacó que esta discusión tiene varios componentes: “tiene un componente económico, en un país donde los recursos son finitos; tiene un componente político, donde no todos dentro del mismo Gobierno están de acuerdo con una idea de una condonación, insisto, nadie en este Gobierno ha hablado de condonar algo; y tercero, tiene un componente ético, porque el sentido del mensaje puede ser tan erróneo, ‘mire deje de pagar en algún momento le van a condonar’ y eso por supuesto que tiene no solo un grado de injusticia de que le condonan al que no ha pagado versus el que pagó que va a mirar por la ventana, ‘mira yo por portarme bien y no me vi beneficiado'”.

Por último, hizo hincapié en que “las condonaciones tienen siempre ese grado de injusticia, pero en este caso tiene el componente adicional de que aquí hubo gente probablemente especuló ‘ganó el Presidente que prometió condonar el CAE, dejo de pagar a la espera de que cumpla esa promesa de campaña”.