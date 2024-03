Juan Manuel Astorga por situación con Israel: “El presidente Boric ha manejado pésimamente mal las relaciones diplomáticas”

Polémica causó la decisión del presidente Gabriel Boric de marginar a empresas israelíes de la FIDAE 2024. Si bien el mandatario y su gabinete argumentan que la guerra en Gaza y la cantidad de víctimas civiles hace imposible permitir un despliegue de Israel en la feria, lo cierto es que nuestro país y la nación liderada por Benjamín Netanyahu tienen una serie de tratos en cuanto a armamento e inteligencia que hacen complejo entorpecer nuestras relaciones bilaterales. Así lo recalcó en entrevista con T13 el embajador israelí en Chile, Gil Artzyeli, quien además acusó que no ha recibido ningún contacto del gobierno desde los ataques de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.

A esa situación le dedicó Juan Manuel Astorga un nuevo comentario editorial en el ‘Ahora Es Cuando’. El conductor señaló que que Artzyeli tiene ‘toda la razón’ para estar contrariado:

“Es verdad que la política de Estado de Chile, remarcada por el presidente Sebastián Piñera, es reclamar la devolución de territorios palestinos, pero en ningún caso ha sido cortar relaciones diplomáticas con Israel. No se entiende cómo no se le quiere recibir ni una llamada al embajador”.

Astorga prosiguió argumentando que existen otras formas de hacerle ver el descontento a otro país por la vía diplomática:

“Si tú quieres representar tus dudas, tus molestias o derechamente tu indignación por el accionar del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, puedes partir haciéndolo con el embajador. Tienes un montón de otros causes diplomáticos. Pero no se logra entender que no quieras hablar con el embajador ¿Qué señal se le quiere dar a Israel? ¿La ley del hielo? Parece un poco infantil.

De esta manera, Juan Manuel Astorga sentenció que:

“El presidente Gabriel Boric ha manejado las relaciones internacionales erráticamente. Podrá enojarse, pero es una raya más al tigre, qué importa. Ha manejado pésimamente mal las relaciones internacionales: Nombrando a sus amigos embajadores, haciendo el loco en EEUU argumentando que no estaban presentes en una instancia con John Kerry al lado, y para qué voy a seguir si los ejemplos son largos y vergonzosos”.