Juan Manuel Astorga: “El gobierno debería sentarse con humildad y decir ‘la estamos cagando’”

Luego de las reuniones que sostuvieron algunos ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric con el lobbista Pablo Zalaquett, Juan Manuel Astorga se refirió a la situación política que ha provocado el hecho.

En su editorial en ‘Ahora es Cuando‘, Juan Manuel Astorga fue tajante en su análisis sobre cómo el Gobierno ha manejado esta y otras situaciones.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, registró una tercera reunión que sostuvo con un grupo de empresarios en el domicilio del lobista y exalcalde Pablo Zalaquett. La cita tuvo lugar el 19 de octubre con una duración de una hora y media. Ahí, se trataron materias “sobre cambio climático y pérdida de biodiversidad”.

Dentro de los asistentes figuran representantes de Salmones Blumar S.A., Andrés Santa Cruz López y Sergio Sarquis Said; de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada Herrera; de CMPC, Ximena Corbo y Claudia Sánchez; y de Colbún S.A., Hernán Rodríguez, de PWC, Renzo Corona; de Besalco, Paulo Bezanilla; Exxacon Inmobiliaria, Nicole Sole; Multi X, José Ramón Gutiérrez; y de AT Agrícola Ltda., Ricardo Ariztía Tagle.

Esto, generó un verdadero dolor de cabeza en La Moneda, específicamente por que la ministra Rojas había ingresado dos reuniones inicialmente en la plataforma de Lobby. Desde la Comisión de Medioambiente le avisaron al gobierno que tras este hecho “las confianzas están súper rotas, no existen las confianzas para seguir haciendo el trabajo prelegislativo”, agregando que “no vamos a tramitar proyectos que tienen que ver precisamente con la Superintendencia de Medio Ambiente, que debe sancionar a estos empresarios, estos mismos rubros”.

Sobre esta situación, y el resto de las reuniones que mantuvieron los ministros del gabinete de Gabriel Boric, Astorga afirmó que: “Por tratar de demostrar que no son políticos convencionales, terminaron siendo pésimos políticos. Todo oscuro, todo a cuenta gotas, todo mal hecho”.

En ese sentido, afirmó que: “Con todo el respeto le planteo al gobierno: deberían sentarse con toda la humildad del mundo y decir ‘la estamos cagando’. Cuando hay cosas que se convierten en controversiales, hay que aplacarlas. Le pasó a Crispi, que tuvo que ir a responder preguntas, que iban a ser muchas menos, y terminó estando mucho más tiempo sentado”.

Finalmente, apuntó que: “Si no aprendieron de los errores, y nos vamos encontrar todas las semanas con estos episodios, la gente tendrá la sensación de que el presidente está ocultando información”.