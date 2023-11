Juan Manuel Astorga y problema de migración: “Culpar a este gobierno suena injusto porque es una realidad que no partió ayer”

Un duro golpe recibió la estrategia de expulsión de migrantes del gobierno durante el día de ayer, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que un vuelo con migrantes expatriados no sería recibido por Venezuela debido a la falta de un permiso. Esto gatilló múltiples críticas de la oposición, quienes apuntaron directamente contra la gestión de Interior y la del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer. “El Gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante. Lamentablemente, este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela no fue autorizado, razón por la cual como Gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, indicó Tohá. Recordemos que este plan es parte de las medidas de seguridad impulsadas desde el gobierno ante el aumento de hechos de violencia en el país, donde proyectaron la expulsión de 2.600 migrantes que se encuentran en situación irregular en el país.

En el editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga se refirió al problema migratorio que enfrenta el país.

El conductor del programa comenzó cuestionando que no se haya tramitado el permiso para garantizar la llegada de estos extranjeros a Venezuela, y señaló que: “reenviar, reconducir o expulsar a migrantes requiere de un esfuerzo pero también tiene un costo, no es lo mismo subirlos a un avión chárter o tener que hacerlo en vuelos comerciales, este último es muchísimo más caro. Aquí hubo una falta de inteligencia en el procedimiento, a estas alturas ha quedado claro que se romantizó el tema de la migración”

Eso sí, Juan Manuel Astorga cuestionó las críticas provenientes de la derecha, recordando que ese sector tampoco hizo lo suficiente para detener la problemática de la migración y, de hecho, el expresidente Piñera emitió palabras en Cúcuta que profundizaron la situación:

“En la oposición tampoco puede darnos cátedra, ya que el expresidente Piñera fue hasta la frontera de Venezuela con Colombia para invitar a aquellos ciudadanos a nuestro país… Fue en el gobierno anterior y no en este cuando se nos instaló el Tren de Aragua (…) esta no es una teoría de jugar al empate, este es un problema de toda la clase política, por lo tanto culpar a este gobierno suena injusto porque es una realidad que no partió ayer”.