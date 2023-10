Editorial Infinita: ¿Qué titulares habría preferido Boric en los diarios?

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias condenó como un “ataque a la prensa” las declaraciones que formuló el presidente Boric, en las que cuestionó la elección de “malas noticias” por parte de ciertos diarios nacionales.

“Cuando leo los titulares de los diarios (…) es impresionante el afán de preferir las malas noticias. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo El Mercurio, La Tercera, La Segunda, quedan con su corazón después, porque, en verdad, es como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso”, sostuvo el mandatario.

En el editorial infinita, Juan Manuel Astorga se refirió a las palabras y momentos que ha tenido el presidente Boric con la prensa, como también a la situación actual del país.

Para el conductor de ‘Ahora es cuando’, estas declaraciones “parece ser esta otra voltereta del presidente. Sé que ese calificativo puede resultar odioso, pero no hay otro más descriptivo”.

En torno a los titulares y noticias que reflejan la difícil situación que atraviesa Atacama con la educación, donde los alumnos llevan más de 50 días sin clases, Astorga puntualizó en que “si este episodio no le parece infernal al presidente, no sé qué podría serlo”, agregando que “a la gente no le preocupan los titulares, si no las noticias que los generan (…) la gente no necesita de los titulares para darse cuenta de los problemas que vive. No es culpa de la prensa si el presidente baila el congelado en los Juegos Panamericanos mientras la educación en Atacama está congelada hace meses”.

Tras esto, enfatizó en que “la culpa no es del mensajero, ni del mensaje, la responsabilidad es de quién prometió cambiarlo todo y está muy lejos de conseguirlo. El cambio de Gabriel Boric con la prensa no pasa inadvertido, ya que ostenta el preocupante récord de ser el presidente que más episodios de maltrato ha tenido hacía los periodistas desde el retorno a la democracia”.

Para culminar, planteó la interrogante de si ¿Es mejor Chile hoy que hace dos años?, señalando que “los titulares de la prensa responden solos esa pregunta”.