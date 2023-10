Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic comentan la marginación de Chile del Mundial 2030

En ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic comentaron la marginación de Chile del Mundial 2030.

La FIFA le dio un duro golpe al fútbol chileno. Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, comunicó que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los tres primeros duelos del Mundial 2030, mientras que el resto del certamen se jugará en España, Portugal y Marruecos.

“Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, sostuvo Domínguez.

Por su parte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, reaccionó a esta noticia y aseguró que “el fútbol no nació cuando llegué a ser presidente ni cuando asumió mi directorio (…) esto no se trata de una persona, esto se trata también de un gobierno, ya que estamos postulando con un gobierno y eso significa un duro golpe no solamente para mi persona como presidente, sino que para todo un país”.