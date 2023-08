Juan Manuel Astorga: “Es inaceptable que el Presidente pretenda erigirse en un juez moral y que nos diga quién está bien muerto y quién no”

Durante la madrugada de este martes se confirmó el fallecimiento del histórico militante del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Tras esto, el presidente de la República, Gabriel Boric, en sus redes sociales anunció que se ha decretado duelo nacional por este deceso.

“Hoy lamentamos la partida de Guillermo Teillier, dirigente histórico y referente del Partido Comunista que cumplió un rol esencial en la formación de distintas generaciones. Le envío un gran abrazo a su familia, amigos y a sus compañeras y compañeros de partido en estos momentos de tristeza. Como homenaje a su entrega a Chile durante toda su vida, y a su incansable esfuerzo por construir una sociedad más justa, como presidente de la República he decidido decretar en su honor duelo nacional”, sostuvo el presidente Boric.

En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga abordó esta decisión del presidente Boric que trajo diversas controversias en el mundo político.

Para el conductor del programa “la historia siempre es la misma, pero depende dónde cada uno de nosotros quiera poner el énfasis, en una u otra cosa. Es inaceptable que el presidente pretenda erigirse en un juez moral que nos diga quién está bien muerto y quién no”.

“Nunca antes, desde el retorno de la democracia, habíamos tenido un presidente que se atrevería a esbozar siquiera, un mínimo comentario, de quién había muerto bien y quién había muerto mal. Esta superioridad moral, infumable a estas alturas, que tienen algunos representantes de quienes nos gobiernan, que se atreven incluso, a partir de sus intervenciones, señalar cuando alguien murió destacado o cobarde, no solamente resulta un insulto para los familiares, sino que resulta imposible creerle al presidente cuando en su discurso nos intentó vender una postura de unidad, cuando posteriormente a esa Cuenta Pública sólo ha remarcado puntos de división”, indicó Astorga.

Asimismo, remarcó que “ese no es el rol de un presidente, no le corresponde fijar una posición de un tema sensible y que muchas veces es angustiante (…) santos no hay y Guillermo Teillier tampoco lo era, el presidente se encargó de destacar sus virtudes”.