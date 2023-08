Juan Manuel Astorga: “Se ha convertido en una obsesión majadera querer sacar al ministro Jackson”

La Cámara de Diputados aprobó, con 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones, un proyecto de resolución en el que se le pide al presidente Gabriel Boric, que le solicite la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga, se refirió a este proyecto y solicitudes de la oposición que buscan desbancar al ministro Giorgio Jackson.

Para el conductor del programa, “a estas alturas se ha convertido en una obsesión majadera sacar al ministro Jackson. Si la UDI tiene que imputarle algún delito, que lo presente ante la Fiscalía, si tiene la convicción de que tiene responsabilidad política, que presente una acusación constitucional, sino pongámonos a trabajar en política y dejemos de utilizar a Jackson como argumento para no discutir sobre la reforma al sistema de pensiones”.

Asimismo, agregó que “si no están los argumentos penales y políticos, entonces pasemos cambio y dejemos que el presidente tome las decisiones y sea quien gobierne. La política no funciona así, no se puede estar paralizando las discusiones en un país porque a un sector político se le cruzó el ministro Giorgio Jackson, no puede ser que todo pase porque el presidente saque a un ministro, no se logra entender y que contamine al mundo empresarial, es simplemente creer que están utilizando esta excusa para no querer discutir sobre subir impuestos”.