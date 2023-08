Juan Manuel Astorga y las palabras del presidente sobre quienes justifican el golpe: “Hace carne en una historia que no sé dónde habrá leído”

En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga, se refirió a la participación del presidente Boric en un acto organizado por el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), donde criticó a quienes han justificado el Golpe de Estado.

Para el conductor de ‘Ahora es cuando’, “nos tocó un presidente diferente al de antes de ayer, que invitaba a todos los sectores políticos a dialogar. Ayer el presidente encendió un lanzallamas, destrozando a la propia oposición con la que pretende dialogar”.

De esa forma, puntualizó en que “el presidente Boric hace carne en una historia que no sé dónde habrá leído, pero el debate que se ha generado es por las causas del Golpe de Estado, no de las brutales consecuencias, hasta ahora, salvo que me haya perdido alguna lectura, la oposición no ha justificado la violación de los derechos humanos, lo que hemos visto son distintas interpretaciones sobre las causas de del 11 de septiembre” .

Para concluir la conversación editorial, recalcó que “el presidente Boric mezcla dos cosas que son distintas, tratando de hacer creer que en realidad la derecha está justificando las violaciones a los derechos humanos, cuando, en realidad, el debate es que no hay una opinión respecto al origen del Golpe de Estado y así también lo hizo ver el expresidente Frei”.