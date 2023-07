Juan Manuel Astorga dispara contra Chile Vamos: “Un sector que no realiza autocrítica no puede gobernar”

La acusación constitucional contra el ministro Ávila había sido promulgada por la oposición, pero una vez se conocieron los resultados de la votación, se generó un “quiebre” al interior de Chile Vamos, especialmente luego de que la bancada de Evópoli (los diputados Francisco Undurraga y Jorge Guzmán) decidiera rechazar el texto que constaba de 7 capítulos. Si bien no fueron los votos decisivos, ya que toda la Democracia Cristiana (y ex falangistas) también votó en contra (junto con el oficialismo), desde RN calificaron la decisión de Evópoli como “una puñalada a Chile Vamos”.

En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga, se refirió a esta situación que se produjo en la coalición de Chile Vamos, asegurando que “en este momento, la derecha teóricamente está en la pole position para poder eventualmente gobernar durante el próximo periodo, lo muestran los escasos apoyos que tiene actualmente el oficialismo y los últimos resultados electorales dan cuenta de que el Partido Republicano tiene las opciones más certeras de poder gobernar”.

Sin embargo, “cuesta tanto entender que un sector que tiene mayores posibilidades (derecha), que podría estar capitalizando la baja aprobación del gobierno, se le haya hecho tan cuesta arriba poder administrar ese momento de gloria, este es el momento paradójico que enfrenta la clase política”.

De esa forma, abordó el conflicto que se produjo al interior de la oposición, planteando que “después del desaguisado de esta semana, nos encontramos con recriminaciones y peleas, culpando principalmente a Evópoli, luego de que dos parlamentarios votaran en contra de la acusación. Este libelo no se cayó por sólo esos dos votos, suena paradojal que los principales responsables son argumentos que entregó el mismo sector de Renovación Nacional”.

En relación a los argumentos que el conductor del programa menciona, donde se ven involucradas Marcela Aranda, que fue invitada por el diputado Miguel Ángel Becker (RN) a la Comisión Revisora y posteriormente la parlamentaria, María Luisa Cordero (RN), quienes opinaron sobre el libelo y decidieron cuestionar la gestión del ministro en función de su orientación sexual, sentenció que “obvio que las declaraciones de Aranda y Cordero iban a generar controversias, se lo pusieron en bandeja al gobierno. Esto viene de RN, no tienen autocrítica y un sector que no realiza un mea culpa, no sé si tiene las capacidades para poder gobernar”.