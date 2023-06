Juan Manuel Astorga: “La Ley Antiterrorista está malparida”

Durante la reunión que sostuvo el presidente Gabriel Boric con parlamentarios representantes de las regiones del Bío Bío y La Araucanía, el mandatario se comprometió a ingresar una nueva Ley Antiterrorista, al aumento de presupuesto para reparación de las víctimas y a dar celeridad al proyecto de Ley de Inteligencia.

En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga se refirió a esta legislación, puntualizando en que “no nos puede pasar que nos centremos en que al presidente lo graban parlamentarios que no entienden ciertas normas y protocolos de funcionamiento y que nos quedemos pegados en esto y no en el tema de fondo (…) no quiero que se entienda que no importa, porque es grave, pero lo que pide la Macrozona sur también.”

Tras esto agregó que “lo que ocurrió en Cerro Castillo es un punto de inflexión bien importante. Por fin tenemos a una autoridad que se refiere como atentados terroristas a lo que ocurre en la Macrozona Sur”, sosteniendo que “por primera vez estamos viendo a todos los sectores coincidir en la necesidad de hacerle modificaciones a esa ley”.

Sin embargo, pese a este último comentario, fue muy crítico con que “la Ley Antiterrorista está malparida y es así porque en su génesis hubo sectores que incluso fueron reticentes a tenerla”.