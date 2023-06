En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic se refirieron a los datos que entregó la Agencia de Calidad de la Educación sobre el Simce 2022, donde se constató que el nivel “Adecuado” de aprendizaje cayó de 25% a 18%, mientras que el “Insuficiente” subió de 37% a 45%. Esta prueba de medición es la primera que se realiza tras el retorno a clases presenciales luego de la pandemia.

Para Juan Manuel Astorga, “dolor de guata es lo que provoca el resultado del Simce”, porque es “imposible que a cualquiera que no le importe un poco la educación de sus niños, no le afecte el resultado que se muestra, como las cosas no avanzan, sino que retroceden”.

Ante ese difícil panorama, los conductores puntualizaron en que “no se está hablando del tremendo drama que puede significar este resultado, pero para mirarle un lado positivo, esto puede ser una alerta para tratar de evitar que esta generación tenga problemas en la empleabilidad a futuro”.

De esa forma, enumeraron los problemas actuales que existe en la educación, enfatizando en lo que ocurre en los liceos emblemáticos, específicamente en el Instituto Nacional. “Existen problemas para la administración de los problemas que viven estos profesores, puesto que en ese establecimiento, varios docentes presentan licencias médicas por el trato que tienen por parte de sus alumnos. No puede ser que los profesores estén viviendo el reflejo de la sociedad”.

Para finalizar, los conductores tuvieron palabras para referirse al escenario en el que se encuentra actualmente el ministro de Educación, subrayando que “tiene falencias en un gobierno donde sus dirigentes lucharon por los estudiantes, pero ellos tienen el sartén por el mango para corregir los problemas que ellos manifestaron cuando eran dirigentes estudiantiles”, aunque advirtieron que “otra cosa es con guitarra”.