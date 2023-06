Cony Stipicic: “A Silvio Berlusconi se le puede considerar el padre del populismo moderno”

A los 86 años, producto de una leucemia crónica, falleció Silvio Berlusconi, el hombre que más tiempo ha ejercido el cargo de primer ministro en Italia, una figura controversial que era vista como la de un genio estratega por algunos y como la de un populista charlatán por sus detractores. La verdad, como siempre, podría esconderse en un punto medio, según analizaron Cony Stipicic y Matías De La Maza en su Editorial Infinita de ‘Ahora Es Cuando.-

“A Berlusconi se le puede considerar el padre del populismo moderno… Él instaló la idea de que, por la vía democrática, se pueda ser tan populista como se quiera y dominar la política”, señaló Stipicic, recordando la larga lista de discípulos políticos que deja Berlusconi en el camino, desde Donald Trump hasta Nayib Bukele, sin dejar de mencionar a Giorgia Meloni, la actual primer ministra de Italia y una mujer que se considera heredera del legado de ‘Il Cavaliere’.

¿Cuál es este legado? Bueno, uno complejo, como recuerda Stipicic:

“Silvio Berlusconi no era un ultraderechista, era un populista de derecha, un hombre rico que consideró que las cosas se tenían que hacer a su manera… Siempre se dice que se metió a la política para sacar a flote su imperio financiero, el cual estaba tremendamente endeudado y no tenía posibilidad de salvarse si no era de esta manera”.

Sobre su historial político, su carácter polémico, su asociación con dictadores y sus controversiales mandatos, sin olvidar sus múltiples problemas con la ley, conversamos en esta edición de Editorial Infinita.