Juan Manuel Astorga y las palabras de Luis Silva: “Las declaraciones fueron un riesgo de poco cálculo”

En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga y Andrea Arístegui se refirieron a las palabras del consejero constitucional por el Partido Republicano, Luis Silva, quien en una entrevista con el Diario Financiero, expresó que: “Es el gran problema de Chile Vamos hoy, (…) para ellos dialogar es llegar a acuerdo. Para mí, no. En democracia la regla de la mayoría está para resolver el desacuerdo. Si una de las partes dice ‘tiene que suceder esto porque éstas son mis convicciones’, si no estoy de acuerdo, respondo ‘votemos’, y ésa es la democracia”.

Más tarde, mediante Twitter, el militante del Partido Republicano mostró su arrepentimiento sobre sus declaraciones, señalando que: “Debo reconocer que no fue una buena entrevista hoy en el Diario Financiero. Nosotros estamos dispuestos a conversar siempre y haremos todos los esfuerzos para sacar este proceso adelante, y eso necesariamente incluye escuchar al otro e incorporarlo al debate, lo que haremos.”

Para Juan Manuel Astorga, estas palabras se contraponen a las de José Antonio Kast, puntualizando en que “fue un riesgo de poco cálculo las declaraciones”, puesto que “un twitt no subsana una extensa entrevista, por lo tanto ya no son las declaraciones, si no las acciones las que lo pondrán a prueba”.