Juan Manuel Astorga: “Johannes Kaiser peca de ignorante, es preocupante que un parlamentario no conozca las discusiones legislativas”

En la editorial de ‘Ahora es cuando’, Juan Manuel Astorga y Matías de la Maza abordaron los desafíos que tendrá el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, como también a las palabras de Johannes Kaiser, militante de esa bancada y que aseguró que no es necesario respetar las bases acordadas para la redacción de una Constitución.

Para Juan Manuel Astorga ‘es preocupante que un parlamentario no conozca las discusiones legislativas, porque los bordes no son tocables, debido a que desde un comienzo se establecieron así, sosteniendo además, que independiente al quórum no se puedan modificar los bordes institucionales.

De esa forma, el conductor del programa indicó que: “Johannes Kaiser peca de ignorante y borra de un plumazo la imagen de gobernabilidad que intenta representar el Partido Republicano”.