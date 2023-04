Juan Manuel Astorga y dichos de ministra Tohá sobre aclarar actuar de Carabineros en San Antonio: “Está en lo correcto”

Controversia generaron las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se refirió a un operativo policial en San Antonio en donde Carabineros abatió a un hombre que había atropellado a un uniformado y supuestamente se disponía a hacer lo mismo con otro. La vicepresidenta aseguró que, acorde a la propia ley Naín-Retamal, hay que determinar si las fuerzas del orden abrieron fuego contra el vehículo para evitar una agresión o si cuando el sospechoso ya se daba a la fuga. En un nuevo comentario Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga fue enfático al afirmar que Tohá “está en lo correcto”.

“Carabineros efectivamente tiene que demostrar su accionar tras el uso de un arma de fuego… No es lo mismo que se use el arma porque hay riesgo a un tercero a disparar contra un vehículo que ya está huyendo”, señaló el conductor en ‘Ahora Es Cuando’, concediendo que quizás no es el momento para ir destacando cada caso en donde un Carabinero usa su arma de servicio en medio de una crisis de seguridad, pero criticando a quienes han cuestionado a la ministra Tohá por simplemente apuntar lo que la ley dice.

Astorga también criticó al presidente de la UDI, Javier Macaya, por entorpecer la discusión al salir de inmediato a defender el actuar de Carabineros sin esperar a la investigación “Un poco de pudor a la hora de formular el cuestionamiento… A esto se refería el presidente Boric al pedir una tregua. No convirtamos en trinchera cada argumento”.

Te dejamos con el podcast ‘Editorial Infinita’.