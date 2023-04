Juan Manuel Astorga: “No hay que solo fortalecer a la policía, hay que atacar la causa de la delincuencia”

En un nuevo comentario ‘Editorial Infinita’, Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic pusieron su análisis, una vez más, en la crisis de seguridad que atraviesa el país, una encarnada por el asesinato del cabo Daniel Palma de Carabineros y una serie de hechos de violencia pública ocurridos el fin de semana.

“Se ha instalado el hampa con una forma de hacer negocio. Muchos consideran gratis comportarse delictualmente” disparó Astorga, pero el conductor de ‘Ahora Es Cuándo’ también advierte que hay que buscar razones más profundas para comprender la situación del país:

“Hay que entender por qué estamos teniendo la delincuencia que estamos teniendo. Ahí nos falta un upgrade para llegar a esas conclusiones”.

Prosiguió explicando que “una cosa es que fortalezamos a la policía, pero uno esperaría que no tuviesen que usar su arma de servicio en cada situación… Ni hay que solo fortalecer a la policía, hay que atacar la causa de la delincuencia”.

También llamó a la clase política a entender que este no es un problema de desigualdad social: “Estamos hablando de delincuencia que no tienen problemas de pobreza, no están luchando para llevar comida a la casa”.