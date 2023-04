Diálogos Infinita: Congreso Nacional y Poder Legislativo

En una nueva entrega de los Diálogos Infinita, conversamos sobre el Congreso Nacional y el Poder Legislativo en la nueva constitución.

Cony Stipicic conversa con Pepe Auth, experto electoral y ex parlamentario de la Democracia Cristiana, quien se ha dedicado al análisis electoral luego de abandonar la actividad legislativa. Marcela Ríos, ex ministra de Justicia y ex integrante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Finalmente, Cristián Monckeberg, ex integrante de la Convención Constitucional y ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, acompañó la conversación.