Diálogos Infinita: Fundamentos del orden constitucional, derechos y libertades fundamentales

Cony Stipicic conversa en un nuevo ‘Diálogos Infinita’ con los abogados contitucionalistas Javier Couso y José Francisco García sobre el proceso constituyente.

Javier Couso es profesor Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales. Catedrático en Tendencias Globales del Constitucionalismo en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor y Máster en Jurisprudencia y Políticas Sociales por la Universidad de California-Berkeley, Estados Unidos.

José Francisco García es Doctor en Derecho (Doctor of Jurisprudence, j.s.d.) en la University of Chicago. Máster en Derecho (Master of Laws, ll.m.) en la University of Chicago. Diplomado en Economía y Finanzas para Abogados de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho Público (Mención Derecho Constitucional), en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ambos conversaron sobre los diferentes fundamentos del orden constitucional, los derechos y las libertades fundamentales que se pueden encontrar en un proyecto de constitución.

Escucha el capítulo completo: