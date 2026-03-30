DF En Infinita | Embajador de EEUU adelanta relación de Washington con gobierno de Kast

Brandon Judd, embajador de EEUU en nuestro país, no escondió en un reciente evento salmonero en Puerto Montt que las relaciones entre Chile y Estados Unidos tendrán un giro de 180 grados con el nuevo Gobierno. Asegura que las compañías estadounidenses confían fuertemente en la nueva administración y promete inversiones en el país. Siempre y cuando la infraestructura crítica del país no quede en las manos de otro país, lo que, insiste, fue lo que se puso en riesgo con el cable a China en la administración Boric.

Judd incluso se abrió a la posibilidad de que el exministro Juan Carlos Muñoz, cuya visa para entrar al país norteamericano fue revocada por la polémica, podría recuperarla si es que da señales de confianza a Washington.