DF En Infinita: ¿Cómo cambiaron las proyecciones económicas tras el alza de las bencinas?

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, hizo un repaso de lo que ha sido una de las semanas más difíciles para el gobierno de José Antonio Kast desde que asumió, en particular, a raíz del alza en el precio de los combustibles, derivado del conflicto en Medio Oriente y el incremento del valor del petróleo. Al respecto, calificó la medida del Ejecutivo como “responsable fiscalmente, pero arriesgada políticamente”.