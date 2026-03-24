DF En Infinita: Chile enfrenta alza histórica en el precio de los combustibles

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, explicó la histórica alza en el precio de los combustibles que enfrentará nuestro país a partir de este jueves 26 de marzo, a raíz de la guerra en Medio Oriente y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que la gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que el diésel aumentará $580 por litro. Asimismo, adelantó una serie de medidas para enfrentar el alza de los combustibles, entre ellas, el congelamiento del precio del transporte público y una rebaja en el precio de la parafina.