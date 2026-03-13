DF En Infinita: Kast firma decretos para auditar el Estado y destrabar inversiones por US$16 mil millones
En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, abordó el decreto firmado por el gobierno de José Antonio Kast para destrabar más de 40 proyectos de inversión que permanecen detenidos en su tramitación ambiental, iniciativa que busca acelerar decisiones administrativas pendientes y reactivar inversiones por cerca de US$16.000 millones en distintos sectores de la economía.