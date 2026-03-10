DF En Infinita | Ordenó la economía, pero no logró hacerla despegar: El balance económico del gobierno de Boric

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, hizo un balance económico de los cuatro años de gobierno del presidente Gabriel Boric, marcado por claroscuros. Destacó que la administración logró estabilizar la macroeconomía y reducir la inflación desde niveles de dos dígitos hasta cifras cercanas a la meta del Banco Central, pero con un crecimiento promedio cercano al 2%, una inversión que repuntó recién hacia el final del período y un mercado laboral que cerró con desempleo sobre el 8% e informalidad elevada. A esto se suma un cierre fiscal más tensionado, con déficit estructural sobre la meta, aunque con la deuda estabilizada bajo el 45% del PIB. En el plano legislativo, el gobierno consiguió avances como el royalty minero y la reforma de pensiones, mientras que su reforma tributaria original no logró avanzar en el Congreso.