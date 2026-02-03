DF En Infinita: ¿Por qué Carlos Alcaraz tuvo que quitarse su pulsera Whoop en pleno partido?
En una nueva edición de DF En Infinita, Juan Pablo Silva, periodista de DF MAS, se refirió a la polémica en torno a la prohibición al tenista español Carlos Alcaraz de usar la pulsera Whoop durante uno de sus partidos, lo que ha abierto un debate en el mundo del tenis y la tecnología deportiva. En concreto, el dispositivo -diseñado para monitorizar el rendimiento físico- tuvo que ser retirado por orden de la jueza de silla, a pesar de que el deportista ya lo había utilizado anteriormente.