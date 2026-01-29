DF en Infinita | Desempleo en Chile baja a 8% y cierra 2025 con señales de recuperación laboral

El INE informó que la tasa de desocupación en Chile bajó a 8% en el trimestre octubre-diciembre de 2025, retomando la senda de disminuciones tras el alza del período previo. En doce meses, el indicador cayó 0,1 puntos, en un contexto donde tanto la fuerza de trabajo como el empleo crecieron 1,8%.

El empleo aumentó en 167 mil personas durante el año, con alzas concentradas en servicios administrativos, alojamiento y comidas, salud y transporte. Destacó especialmente la mejora del empleo femenino: la desocupación de las mujeres cayó a 8,5%, su nivel más bajo en un año, mientras que en los hombres subió a 7,7%. Pese a las mejoras, la participación laboral total aún se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, especialmente entre los hombres.