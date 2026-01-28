DF en Infinita | Golpe al litio chileno: BYD y Tsingshan abandonan proyectos en Antofagasta

BYD y Tsingshan desistieron de construir las plantas de cátodos y baterías de litio comprometidas en la Región de Antofagasta, pese a haber sido seleccionadas por Corfo como productores especializados dentro de la Estrategia Nacional del Litio. Los proyectos, que debían estar operativos en 2025, implicaban una inversión total de US$ 523 millones y la creación de más de mil empleos, pero nunca se materializaron.

Según explicó la country manager de BYD en Chile, Tamara Berríos, la caída abrupta del precio del litio, junto a demoras y falta de definiciones por parte del Estado, hicieron inviable la inversión. Desde Corfo respondieron que las razones fueron principalmente económicas y confirmaron que retiraron a BYD el estatus de “productor especializado” por no iniciar operaciones dentro del plazo establecido, descartando modificar las condiciones originales de la licitación.