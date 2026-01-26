DF En Infinita

DF en Infinita | Crecimiento al 4%: El Futuro ministro de Hacienda apuesta por reactivar la economía

Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, plantea que el objetivo central del próximo gobierno es recuperar el crecimiento económico, apuntando a cerrar el período con un PIB creciendo al 4%, balance fiscal en equilibrio y desempleo cercano al 6%. Para ello, propone un fuerte impulso a la inversión, desregulación, liberación de suelo urbano y una coordinación económica liderada desde Hacienda.

Defiende un ajuste fiscal gradual, con eliminación de abusos, mayor eficiencia y austeridad, además de una reforma tributaria que baje el impuesto corporativo al 20% con incentivos al empleo. Quiroz reconoce resistencias, pero sostiene que sin cambios estructurales Chile no saldrá del bajo crecimiento que arrastra desde hace más de una década.