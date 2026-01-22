DF en Infinita | Tras salida de Pérez Mackenna al gobierno de Kast: Grupo Luksic acelera recambio generacional

La salida de Francisco Pérez Mackenna del Grupo Luksic, tras más de 30 años, para asumir como canciller del gobierno de José Antonio Kast, aceleró el recambio generacional que el holding venía preparando desde 2023. Su partida implicó un reordenamiento profundo en la cúpula del grupo.

El principal cambio es el nombramiento de Macario Valdés (44) como nuevo CEO de Quiñenco, en reemplazo de Pérez Mackenna. Además, Andrónico Luksic Lederer asumirá como vicepresidente del directorio, con foco en inversiones y nuevos negocios, consolidando así la nueva etapa del conglomerado.