DF en Infinita | José Pablo Gómez asumirá la DIPRES en un escenario de ajuste fiscal y alta expectativa política

En Lo que faltaba conversamos sobre el ingeniero y economista José Pablo Gómez confirmado como futuro director de la Dipres y lo que esto implica para el presupuesto fiscal del próximo gobierno.

Gómez, hoy gerente de Finanzas y Administración en ENAP, fue presentado por Jorge Quiroz como la carta para realizar los ajustes presupuestarios durante la gestión de José Antonio Kast.

El nombramiento de José Pablo Gómez como próximo director de presupuestos anticipa un perfil técnico en la administración del gasto público.