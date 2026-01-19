DF en Infinita | Incendios forestales: El balance de la tragedia en la industria del Biobío

El balance de la tragedia en la región del Biobío sigue siendo devastador. Los incendios forestales que afectan a la zona han dejado 19 personas fallecidas, más de 15 mil damnificados y cerca de 20 mil hectáreas consumidas por el fuego, golpeando con fuerza a comunidades, viviendas y actividades productivas de la región.

Las autoridades advierten que varios focos continúan activos y sin control, lo que mantiene en alerta a la industria y a los servicios de emergencia, especialmente ante las complejas condiciones climáticas, con altas temperaturas y fuertes vientos, que dificultan el combate de las llamas.