DF En Infinita: Los proyectos económicos que el Gobierno intenta tramitar a contrarreloj

En una nueva edición de DF En Infinita, José Tomás Santa María, director de DF y DF MAS, se refirió a los últimos meses de la administración del presidente Gabriel Boric y su intención de sacar adelante cuatro proyectos clave: reajuste al sector público, Sala Cuna Universal, fin del CAE y la negociación colectiva ramal o multinivel. Esto, a contrarreloj dado que el 1 de febrero comienza el receso legislativo y posteriormente se viene el cambio de marzo del 11 de marzo, donde asumirá como Presidente de Chile, José Antonio Kast.