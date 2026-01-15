DF en Infinita | Proyecto de sala cuna enfrenta nuevo escenario de incertidumbre en el Congreso

El proyecto de sala cuna universal enfrenta un escenario incierto pese a los avances técnicos logrados en los últimos meses. Aunque el Gobierno había mostrado optimismo, nuevas indicaciones presentadas por senadores de oposición en la comisión de Educación han vuelto a tensionar el debate y puesto en duda su futuro antes del cambio de mando.

Ante este panorama, el presidente Gabriel Boric llamó públicamente al presidente electo, José Antonio Kast, a alcanzar un acuerdo para destrabar una iniciativa que lleva casi 20 años en discusión. El Gobierno puso urgencia inmediata al proyecto y valoró la apertura de Kast al priorizar la educación inicial, mientras desde la oposición se insiste en modificar el rol del Estado y aliviar el impacto en pymes. La definición del destino de la sala cuna universal dependerá ahora de si el Ejecutivo y la oposición logran consensuar estas diferencias en las próximas semanas.