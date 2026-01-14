DF en Infinita | ¿Quién es la gigante china que hacía los túneles de la Línea 7?

Metro de Santiago puso término anticipado al contrato con la empresa TBM y Túnel SpA, a cargo de las obras del tramo 1 de la futura Línea 7, tras constatar incumplimientos graves y reiterados, entre ellos una falla que mantuvo detenida la máquina tuneladora.

El tramo afectado representa cerca del 30% del trazado total y, para asegurar la continuidad del proyecto, Metro decidió cambiar el sistema constructivo al método convencional (NATM) y adjudicar las obras pendientes a OSSA y Ferrovial. Además, aplicó multas contractuales, hizo efectivas las boletas de garantía y exigirá el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

Desde la empresa indicaron que el resto de los tramos avanza según lo planificado y que se están tomando medidas para evitar impactos en los plazos del proyecto, considerado estratégico para la ciudad.