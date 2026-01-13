DF en Infinita | La inédita persecución penal de Trump al presidente de la Reserva Federal
Todos los expresidentes de la Reserva Federal que siguen con vida criticaron duramente la investigación criminal del Departamento de Justicia contra Jerome Powell, acusando a la administración de Donald Trump de socavar la independencia del banco central y de gobernar como si Estados Unidos fuera un mercado emergente. En una declaración conjunta, figuras como Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan advirtieron que este tipo de presiones políticas pone en riesgo la estabilidad económica y la credibilidad institucional del país.
La investigación se centra en una millonaria renovación de la sede de la Fed, pero Powell aseguró que se trata de un pretexto por su negativa a bajar las tasas de interés al ritmo que exige Trump. La ofensiva ha generado preocupación entre economistas e inversionistas, provocando alzas históricas en el precio del oro y caídas en el dólar y los mercados, mientras Powell reafirmó que no renunciará y que defenderá la independencia de la Reserva Federal.