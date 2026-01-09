DF en Infinita | Empresarios y Kast: Quiroz toma protagonismo en el diseño económico

Jorge Quiroz, coordinador económico y futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast, tomó un rol protagónico en la reunión con empresarios, delineando una ambiciosa agenda de desregulación y crecimiento. Anunció la eliminación masiva de permisos e instructivos, el destrabe de US$12.000 millones en inversiones paralizadas en el SEIA y el compromiso de resolver proyectos detenidos en plazos acotados. También aseguró que se acelerará la producción minera y que su objetivo es alcanzar un Imacec de dos dígitos.

En construcción, planteó una profunda reforma a la normativa urbanística para abaratar el precio de las viviendas y liberar la inversión. En empleo, propuso créditos tributarios para incentivar la contratación de trabajadores de menores ingresos y potenciar la exportación de servicios, especialmente de la economía del conocimiento. Quiroz cerró afirmando que el próximo gobierno hará “todo lo necesario” para recuperar el crecimiento económico del país.