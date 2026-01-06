DF en Infinita | ¿Cómo es el presente de la economía venezolana?

Venezuela atraviesa una crisis económica profunda y prolongada, que se ha agudizado desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. Tras alcanzar su mayor tamaño en 2012, impulsada por el alto precio del petróleo, la economía venezolana ha sufrido un colapso histórico: el PIB cayó cerca de un 70% hasta 2025, según datos del FMI, en lo que expertos califican como la mayor contracción de una economía sin estar en guerra.

Especialistas coinciden en que el deterioro responde a la acumulación de malas políticas económicas. El país pasó de ser una de las economías más ricas de América Latina a ubicarse entre las más pobres, con una fuerte caída en la producción petrolera —su principal fuente de ingresos— y un desplome del PIB per cápita, que retrocedió casi 70% desde 2012. Hoy, el ingreso por habitante representa apenas una fracción del promedio regional y mundial.

A esto se suma un salario mínimo extremadamente bajo, el más reducido de la región, y una inflación descontrolada que bordea el 500% anual, erosionando gravemente el poder adquisitivo. Aunque el petróleo sigue siendo clave, los expertos advierten que una eventual recuperación requerirá fuertes inversiones sostenidas por al menos una década.