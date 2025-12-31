DF en Infinita | Fuegos vs drones: los eventos de Año Nuevo en Valparaíso e Iquique

Con el fin de año a la vista, se reaviva la histórica rivalidad entre Iquique y Valparaíso–Viña del Mar por liderar el mejor espectáculo de Año Nuevo en Chile. Mientras el norte apuesta por una celebración sustentable basada en tecnología, la zona central busca superarse manteniendo la tradición de fuegos artificiales, con una fuerte inversión pública y un despliegue clásico de luces, música y pirotecnia.

Drones en el norte, fuegos en el centro

Iquique recibirá el 2026 con un show de 1.500 drones sobre Playa Cavancha, el más grande del país, con una coreografía aérea de 13 figuras inspiradas en la identidad regional. El evento durará entre 10 y 15 minutos y proyecta una ocupación hotelera de hasta 95%, con un aumento del 30% en las reservas. En paralelo, Valparaíso y Viña del Mar invertirán más de $1.100 millones en fuegos artificiales, esperando atraer cerca de un millón de personas y alcanzar una ocupación hotelera cercana al 90%. El espectáculo incluirá siete puntos de lanzamiento en Viña y un despliegue bianual en Valparaíso, además de opciones para verlo desde el mar a bordo de embarcaciones turísticas.