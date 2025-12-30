DF en Infinita | Nace un nuevo gigante: Codelco y SQM crean “Nova Andino Litio”

Codelco y SQM concretaron este 27 de diciembre su alianza estratégica para la explotación del Salar de Atacama, formalizada mediante un Hecho Esencial ante la CMF. La nueva sociedad se llamará Nova Andino Litio SpA y fusiona los activos de Minera Tarar y SQM Salar.

La empresa tendrá como misión liderar la exploración, producción y comercialización de litio hasta 2060, con control estatal, ya que el directorio será paritario, pero presidido por Codelco. La primera sesión se realizará el 29 de diciembre.

Desde Codelco, Máximo Pacheco calificó el acuerdo como un paso estratégico para ingresar de lleno al negocio del litio, mientras que desde SQM, Ricardo Ramos destacó el enfoque en excelencia operativa y sostenibilidad para competir a nivel global.