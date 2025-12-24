DF en Infinita | $ 124 mil de presupuesto y siete regalos por persona: las cifras detrás de las compras que prevén los chilenos para esta Navidad

Se aproxima la Navidad y, según resultados de una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), la disposición a comprar en esa fecha se mantiene alta aunque con una marcado interés por racionalizar volúmenes y montos.

De los 682 encuestados, un 88% comprará regalos y el 12% no. Entre los primeros, un 38% considera que sus presentes serán menos que en 2024 y un 36% reducirá sus gastos. Las principales razones para un menor gasto son la inflación (27%), desempleo (22%), la situación económica familiar (18%), seguido por el panorama de incertidumbre del país (16%) y alto nivel de endeudamiento (14%).

