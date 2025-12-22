DF en Infinita Florece una nueva industria: Chile escala 16 puestos en ranking global de exportadores de flores

Silenciosamente, desde los valles de la zona central hasta la austral región de Aysén, la floricultura chilena está viviendo un auge. En 2024 las exportaciones de flores frescas alcanzaron US$ 17,3 millones, un crecimiento de 47% respecto al año anterior. Este dinamismo ha permitido a Chile escalar 16 posiciones en la última década, ubicándose

hoy en el lugar 30 del ranking mundial de exportadores, según el último informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), elaborado en base a los registros globales de Trade Map.

El país logró ubicarse así inmediatamente por debajo de Costa Rica (lugar 29) y superando estrechamente a Nueva Zelanda (lugar 31), consolidándose como un proveedor emergente que comienza a disputar terreno en la industria.