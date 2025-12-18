DF en Infinita | El consorcio que lidera la carrera por la nueva concesión de BordeRío

Tras años de controversias judiciales, la concesión de BordeRío -el centro gastronómico y cultural emplazado en el Parque del Río Mapocho, en la comuna de Vitacura- está entrando en una nueva etapa. El fin del contrato con la actual operadora, Inversiones Santa Mónica, estuvo marcado por un conflicto con el municipio que se extendió por tres años, episodio que finalmente quedó atrás tras un acuerdo entre las partes. Con ello, el nuevo proceso de licitación ya se encuentra en su recta final.

La semana pasada, el concejo municipal de Vitacura aprobó adjudicar mediante licitación pública la nueva concesión del recinto al Consorcio Parque Río, agrupación que asoma como el futuro operador del espacio por los próximos 15 años.