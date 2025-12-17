DF en Infinita | Qué harán los tradicionales veraneantes de Vichuquén ante la crisis de contaminación del lago

El lago Vichuquén está en alerta. El emblemático destino ubicado en la región del Maule hoy se ve como una “sopa de arvejas”, huele a “podrido” y tiene “altos niveles de toxicidad”. Así lo afirman autoridades, vecinos y veraneantes del lugar.

En respuesta, y tras analizar muestras de agua del lugar -específicamente de playa Paula-, el pasado viernes 5 de diciembre el Ministerio de Salud declaró a todo el cuerpo de agua de Vichuquén -cuya superficie es de 40km2 y su profundidad de 30m- zona de riesgo sanitario.