DF en Infinita | Las primera definiciones económicas de José Antonio Kast

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czBrzNVtWA9","duration":"00:16:45","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/326a01ea701b59ea94efd342b95a4ee9.mp4"}]}

José Antonio Kast celebró su triunfo reafirmando la idea de un “gobierno de emergencia”, con énfasis en la economía y advirtiendo que el país enfrentará un escenario fiscal complejo. En esa línea, dio señales claras sobre el rumbo de su futura administración.

Su llegada a La Moneda acompañado por Jorge Quiroz fue interpretada como un gesto político que apunta a un fuerte protagonismo del equipo económico. Además, no se descarta que Kast intente sumar a José Luis Daza a su gobierno.

El desafío central, según se ha planteado, será reactivar el crecimiento, facilitar la inversión y enfrentar el delicado estado de las finanzas públicas, en un contexto de proyecciones económicas moderadas para los próximos años.