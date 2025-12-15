DF en Infinita | Bolsa chilena celebra nuevo ciclo político: IPSA roza los 10.500 puntos tras la apertura por victoria de Kast

Si bien la Bolsa de Santiago dio la bienvenida a la amplia victoria presidencial de José Antonio Kast con nuevas alzas, los inversionistas decidieron pasar por caja al rato después, tomando en cuenta que gran parte del resultado electoral ya se había incorporado en los precios.

El S&P IPSA tocó un récord de 10.500,77 puntos en la apertura de este lunes, pero al final el índice retrocedió 0,9% hasta los 10.302,57 enteros. Las acciones de CMPC (-4,2%), Mallplaza (-3%) y Parque Arauco (-2,4%) encabezaron las pérdidas, con un sólido monto transado de casi $ 200 mil millones a nivel de toda la renta variable local.

